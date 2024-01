Humana AB Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Humana von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Humana eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Humana liegt bei 35,9, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, signalisiert eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 23,32 SEK für den Schlusskurs der Humana-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,2 SEK, was einer Steigerung von 20,93 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 27,98 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält Humana also für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.