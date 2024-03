Humana Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einsichten in die Bewertung einer Aktie liefern. Bei Humana zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was auf normale Aktivität hindeutet und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt und insgesamt zu einer schlechten Einstufung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 455,82 USD für die Humana-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 348,15 USD, was einen Unterschied von -23,62 Prozent darstellt und somit zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen Abweichungen auf und führen zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Bewertung der Aktie.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat Humana im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,26 Prozent erzielt, was 18,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -10,73 Prozent, und Humana liegt aktuell 12,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Humana mit einem Wert von 14,85 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer als "günstig" bezeichneten Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.