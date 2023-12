Humana Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Das Anleger-Sentiment für die Humana-Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung überwiegend positiv, jedoch hat sich dies in den letzten ein, zwei Tagen geändert, und es überwiegen nun die negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 9 abgegebenen Bewertungen im letzten Jahr 8 positiv, 1 neutral und keine negativ waren. Dadurch ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Humana-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 597,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 24,06 Prozent bedeutet. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 491,1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 481,62 USD liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage liegt bei 50 und 49,94, was auf eine "Neutral"-Bewertung für die Humana-Aktie hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Humana.