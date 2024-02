Humana AB Aktie: Füße still halten!

Die Aktie von Humana wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Faktoren, die sowohl die Stimmung im Internet als auch die technische Analyse berücksichtigen. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit ebenfalls stabil, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist zu erkennen, dass der Kurs von Humana derzeit sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage abweicht. Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen neutralen Bewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ein neutrales Signal, sowohl für den Zeitraum von 7 Tagen als auch für den Zeitraum von 25 Tagen. Der RSI liegt bei 68,18 und der RSI25 bei 50,64, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie von Humana insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt kann die Aktie von Humana derzeit als neutral eingestuft werden, basierend auf der Diskussionsintensität und Stimmungsänderung im Internet, der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.