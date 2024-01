Humana Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Die Humana-Aktie hat sich von ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um -5,77 Prozent entfernt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -6,16 Prozent, was zu einer ähnlichen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die Humana-Aktie auf langfristiger Basis jedoch als "Gut". Von 18 bewertenden Analysten erhielt die Aktie 8 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertung. Obwohl im letzten Monat keine Analystenupdates zu Humana vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 597,5 USD, was einer Erwartung von 30,38 Prozent entspricht und somit die Einschätzung "Gut" unterstreicht.

Das Anleger-Sentiment bezogen auf Humana basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Stimmung überwiegend positiv, mit acht Tagen positiver Kommunikation und vier Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Stimmung neutral. Die automatische Analyse der Kommunikation ergab überwiegend positive Signale, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende bietet die Humana-Aktie eine Rendite von 0,72 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister einen geringeren Ertrag von 88,37 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".