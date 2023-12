Humana Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

Die Gesundheitsdienstleister-Firma Humana hat kürzlich ihre Dividende bekannt gegeben, die im Vergleich zum Aktienkurs eine negative Differenz von -88,39 Prozent aufweist. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Humana interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Humana-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Humana mit einem Wert von 14,2 darauf hin, dass das Unternehmen im Vergleich zum Branchenmittel unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 99,31, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.