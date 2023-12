Human Health Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Human Health hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,59 Prozent erzielt, was 20,77 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors (-15,82 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -15,89 Prozent, wobei Human Health aktuell 20,7 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Human Health-Aktie zeigt einen Wert von 7,14 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert von 55,56 für den RSI25, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Human Health-Aktie derzeit -4,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -28,65 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Human Health in den sozialen Medien. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Beiträge zu einer Aktie Anzeichen dafür liefert, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Human Health wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

