Human Health Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Aktie von Human Health wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 2,31 und ist damit 91 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitsdienstleister", der 25,6 beträgt. Infolgedessen erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite für Human Health beträgt 12,21 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was 7,15 Prozent über dem Durchschnitt von 5,07 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Human Health von Analysten eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Human Health eine Rendite von -36,59 Prozent auf, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Gesundheitsdienstleister" verzeichnet eine mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate von -16,3 Prozent, wobei Human Health mit 20,29 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmung gegenüber der Aktie wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Human Health analysiert und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Folglich wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass Human Health in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" betrachtet werden muss.