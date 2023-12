Human Health Aktie: Was noch aussteht!

Die Aktie von Human Health wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Gesundheitsdienstleister als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 2,73, was einem Abstand von 89 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,9 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Human Health spiegeln sowohl positive als auch negative Stimmungen wider. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird die Aktie von Human Health von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 1,73 HKD für die Human Health-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war mit 1,01 HKD um 41,62 Prozent niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Human Health im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 12,21 % auf, was 8,39 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese höhere Dividendenrendite führt zu einer Einstufung als "Gut" in diesem Bereich.