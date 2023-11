Human Health Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

Die Human Health Aktie wird anhand der technischen Analyse und der fundamentalen Kriterien bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 1,38 HKD um +4,55 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings ist die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, mit -22,47 Prozent weit größer, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV von 26,18) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dieser Faktor führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Ausschüttung von 12,21 % deutlich über dem Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister (3,88 %), was zu einer höheren Bewertung und einer Einstufung als "Gut" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Human Health Aktie mit -6,42 Prozent um mehr als 5 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt -5,25 Prozent, wobei auch hier die Performance von Human Health mit 1,17 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.