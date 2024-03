Human Health Aktie: Jetzt geht’s los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Human Health liegt derzeit bei 2, was bedeutet, dass die Börse 2,27 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Gesundheitsdienstleister-Branche ist dies eine Unterbewertung um 88 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Human Health im letzten Jahr eine Rendite von -42,94 Prozent erzielt, was 18,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der gleichen Branche beträgt -21,41 Prozent, und Human Health liegt aktuell 21,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Human Health eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Human Health derzeit um -4,63 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Für den Zeitraum der letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -29,93 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.