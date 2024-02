Human Health Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Dividendenrendite von Human Health liegt derzeit bei 14,81 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent liegt. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist daher eine dynamische Kennzahl.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Human Health keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmungslage in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, wird daher als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Human Health-Aktie beträgt 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 70,59 und zeigt somit, dass Human Health überkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Human Health diskutiert. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.