Human Health Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Human Health-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 17. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Vergleicht man diesen Wert mit dem RSI der letzten 25 Tage (57,95), so zeigt sich, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem "Gut"-Rating für Human Health führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Human Health zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite von Human Health mit -36,59 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Human Health-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,68 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,25 HKD liegt, was eine Abweichung von -25,6 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,27 HKD nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.