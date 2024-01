Humacyte Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Humacyte-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 3,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,65 USD liegt, was einer Differenz von -15,61 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 2,64 USD, was einer geringfügigen Steigerung von 0,38 Prozent entspricht. Dies führt zu unterschiedlichen Bewertungen, wobei die langfristige Analyse eine "Schlecht"-Bewertung und die kurzfristige Analyse eine "Neutral"-Bewertung für die Humacyte-Aktie ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Humacyte liegt bei 52,38, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 49, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält die Humacyte-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten wurden 3 Analystenbewertungen für die Humacyte-Aktie abgegeben, von denen alle 3 Bewertungen "Gut" waren. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 9,33 USD und einem Aufwärtspotential von 252,2 Prozent. Daher erhält die Humacyte-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Humacyte. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit für die Humacyte-Aktie eine Mischung aus "Schlecht", "Neutral" und "Gut" in den verschiedenen Analysekategorien.