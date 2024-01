Huludao Zinc Industry Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huludao Zinc Industry liegt derzeit bei 48, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Metalle und Bergbau" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine neutrale Bewertung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Huludao Zinc Industry ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Huludao Zinc Industry liegt bei 63,64, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 54,55, was zu einer ähnlichen neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -1,92 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Huludao Zinc Industry eine schlechte Bewertung von unseren Analysten.