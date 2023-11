Huludao Zinc Industry Aktie: Aus und vorbei!

Huludao Zinc Industry: Analyse der Performance

Die Dividende von Huludao Zinc Industry liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (1,89 %) zu einer niedrigeren Ausschüttung führt. Dies entspricht einer Differenz von 1,89 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huludao Zinc Industry liegt bei 75,04 und ist somit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Mit einer Abweichung von 0 Prozent vom durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 0, erhält die Aktie auf fundamentaler Basis die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Huludao Zinc Industry als "Schlecht" einzustufen sind. Dies spiegelt eine geringe Aktivität und eine negative Veränderung wider.

Die Anleger-Stimmung bei Huludao Zinc Industry in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie.