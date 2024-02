Hulamin Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Falle von Hulamin wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Hulamin als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2,47, was einem Abstand von 97 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 94,19 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die aktuelle Dividendenrendite für Hulamin beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält Hulamin eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hulamin liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Hulamin daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".