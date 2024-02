Hulamin Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Hulamin. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 26,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass Hulamin derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Hulamin auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hulamin derzeit bei 0,13 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,135 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +3,85 Prozent zum GD200 aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 0,12 EUR, was einer Differenz von +12,5 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Hulamin-Aktie auf Basis der beiden Zeiträume daher als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 5,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 5,21). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Hulamin. Die Dividende wird dabei in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hulamin-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.