Hulamin Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Hulamin: Anleger-Stimmung als neutral bewertet

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hulamin von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In diesem Zeitraum wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer neutralen Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Hulamin-Aktie liegt bei 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,29, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für die Hulamin-Aktie nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt für Hulamin derzeit eine "Neutral"-Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,13 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,127 EUR liegt, was einer Abweichung von -2,31 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,12 EUR, was einer Abweichung von +5,83 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die technische Analyse ein Rating von "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hulamin beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -4,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" führt. Daher erhält Hulamin von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.