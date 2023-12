Hulamin Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Hulamin-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,13 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,119 EUR lag, was einem Unterschied von -8,46 Prozent entspricht. Zusätzlich wird der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 0,12 EUR liegt, und der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (-0,83 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt der aktuelle Wert für Hulamin 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Hulamin von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Hulamin.