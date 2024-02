Hulamin Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI der Hulamin liegt bei 42,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 45,83 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Einschätzung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Hulamin derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hulamin bei 0,13 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,134 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der Abstand zum GD200 beträgt +3,08 Prozent, während der GD50 einen Stand von 0,13 EUR für die vergangenen 50 Tage aufweist. Auch hier wird die Aktie mit einem Abstand von +3,08 Prozent als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtnote von "Neutral" führt.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hulamin-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.