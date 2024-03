Huizhou Speed Wireless Aktie: Ruhe bewahren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huizhou Speed Wireless liegt derzeit bei 133, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" auf einem ähnlichen Niveau liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Huizhou Speed Wireless derzeit als "Neutral" eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt 59,38 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,21 Punkten, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Bei der Dividende weist die Aktie von Huizhou Speed Wireless eine Rendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag von 1,17 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Huizhou Speed Wireless-Aktie um 2,4 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine Bewertung von "Gut", da er um 10,2 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend erhält die Huizhou Speed Wireless-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf fundamentale Kriterien und den RSI, während die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet wird. In der technischen Analyse wird die Aktie sowohl als "Neutral" als auch als "Gut" bewertet, was auf unterschiedliche Schlusskurse im Vergleich zu verschiedenen Zeiträumen zurückzuführen ist.