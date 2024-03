Huizhou Speed Wireless Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Huizhou Speed Wireless liegt bei 133, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als weder unter- noch überbewertet betrachtet.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Huizhou Speed Wireless derzeit 9,86 CNH, was +9,43 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies wird kurzfristig als gut bewertet. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Bewertung jedoch neutral, da die Distanz zum GD200 bei +3,35 Prozent liegt, was insgesamt zu einer positiven charttechnischen Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Huizhou Speed Wireless haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als neutral bewertet wird. Auch die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, wodurch die Aktie als unrentables Investment eingestuft und als "Schlecht" bewertet wird.