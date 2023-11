Huizhou Desay SV Automotive Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Huizhou Desay Sv Automotive-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 131,2 CNH ein "Neutral"-Signal aufweist, da er mit +2,09 Prozent Entfernung vom GD200 (128,52 CNH) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 130,6 CNH, was einem Abstand von +0,46 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Huizhou Desay Sv Automotive-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,48 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 11,26 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -16,73 Prozent für Huizhou Desay Sv Automotive bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit 9,28 Prozent höher als bei Huizhou Desay Sv Automotive, die 14,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Huizhou Desay Sv Automotive derzeit einen niedrigeren Wert von 0,43 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von -1,08 Prozentpunkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 56,02 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.