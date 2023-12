Huizhou Desay SV Automotive Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Huizhou Desay Sv Automotive-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 129,13 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 126,84 CNH liegt, was einer Abweichung von -1,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 126,53 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs von 126,84 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,25 Prozent entspricht. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Huizhou Desay Sv Automotive-Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Huizhou Desay Sv Automotive-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 0,43 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Huizhou Desay Sv Automotive-Aktie liegt bei 49, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 auf ähnlichem Niveau liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Aktivität im Netz üblich ist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Huizhou Desay Sv Automotive-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.