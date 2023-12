Huizhou China Eagle Electronic ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "CHUGOKU ELECTRIC POW":

Die Huizhou China Eagle Electronic-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -6,88 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -2,54 Prozent. Somit erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie eine Performance von -7,78 Prozent in den letzten 12 Monaten, was einer Underperformance von -24,6 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 19,6 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine insgesamt positive Stimmung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie diskutiert, was auch in den letzten Tagen anhält und zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Somit erhält die Huizhou China Eagle Electronic-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.