Huizhou China Eagle Electronic Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Huizhou China Eagle Electronic basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 10,02 CNH, wobei der Kurs der Aktie (9,52 CNH) um -4,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 9,35 CNH, was einer Abweichung von +1,82 Prozent vom Aktienkurs selbst entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Im Bereich Fundamentalanalyse weist die Huizhou China Eagle Electronic ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,57 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI für die Huizhou China Eagle Electronic liegt derzeit bei 74,52, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie das Signal "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich insgesamt für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Huizhou China Eagle Electronic eine Rendite von 21,42 Prozent auf, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,3 Prozent. Auch hier liegt die Huizhou China Eagle Electronic mit 4,13 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.