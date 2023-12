Huizhou China Eagle Electronic Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Huizhou China Eagle Electronic hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Bereich Informationstechnologie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -33,52 Prozent erzielt, was mehr als 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,6 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Huizhou China Eagle Electronic mit 52,12 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) von Huizhou China Eagle Electronic liegt bei 79,22, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 69, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Huizhou China Eagle Electronic derzeit bei 9,68 CNH. Da der Aktienkurs selbst bei 8,44 CNH liegt, ergibt sich ein Abstand von -12,81 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 9,45 CNH erhält die Aktie ein "Schlecht"-Signal, da die Differenz bei -10,69 Prozent liegt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Huizhou China Eagle Electronic besonders positiv diskutiert, wobei an 11 Tagen positive und an zwei Tagen negative Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Huizhou China Eagle Electronic insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.