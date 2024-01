Huizhou China Eagle Electronic Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Huizhou China Eagle Electronic ist überwiegend positiv, wie Analysten anhand von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 9,65 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,77 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt von -9,12 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 9,44 CNH ergibt mit einem Abstand von -7,1 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher technisch gesehen als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 65,68 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Huizhou China Eagle Electronic basierend auf dem RSI.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,57 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Stimmung der Anleger positiv ist, die technische Analyse jedoch eher negativ ausfällt. Die Bewertung auf Basis des RSI ergibt ein neutrales Rating, während die fundamentale Analyse ebenfalls auf Neutral steht.