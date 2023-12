Huiyin Household Appliances Aktie: Das liegt auf Eis

Die Qidian AG hat in den letzten Tagen an Wert gewonnen und liegt nun um 34,02 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies deutet auf eine gute Entwicklung hin. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch 109,68 Prozent, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In Bezug auf Qidian wurden in den letzten zwei Wochen keine extrem positiven oder negativen Meinungen geäußert. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser neutralen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Einfluss auf die Stimmung der Anleger nehmen. In Bezug auf Qidian wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder -verkauft ist. Der aktuelle RSI-Wert von 83,78 deutet darauf hin, dass die Qidian AG überkauft ist, was als negativ bewertet wird. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 35, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird der RSI für Qidian als "Schlecht" eingestuft.