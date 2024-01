Huiyin Household Appliances Aktie: Das hat Gewicht!

Die Qidian ist derzeit gemäß der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,29 HKD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,12 HKD) um +64,34 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,19 HKD, was einer Abweichung von -3,2 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies einer Gesamteinstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator und auch bei der Aktie von Qidian zeigt sich eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich negative Meinungen zu Qidian veröffentlicht und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Qidian führt sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis zu einer "Neutral"-Einstufung. Dies bedeutet, dass die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse als neutral eingestuft werden.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Qidian. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Qidian.