Huishang Bank Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Aktienkurs von Huishang Bank hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 1,95 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite von -3,5 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch hier liegt Huishang Bank mit 5,45 Prozent deutlich darüber. Das führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Huishang Bank derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, mit einem Unterschied von 1,28 Prozentpunkten (5,88 % gegenüber 7,16 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Huishang Bank mit 2,17 deutlich niedriger ist als das vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (5,66). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Huishang Bank liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Position hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 55,56 ebenfalls eine neutrale Position. Insgesamt erhält das Wertpapier von Huishang Bank damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.