Huishang Bank Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Huishang Bank weist derzeit eine Dividendenrendite von 5,88 Prozent auf, was 1,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Handelsbanken wird die Aktie daher als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion entsprechend bewertet.

In technischer Hinsicht wird die Aktie der Huishang Bank derzeit als "Neutral" eingestuft. Der Kurs von 2,39 HKD liegt aktuell +0,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -0,83 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Huishang Bank zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in diesem Punkt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie der Huishang Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,12 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +11,32 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Handelsbanken-Branche. Auch im Vergleich zum Finanzsektor konnte die Huishang Bank eine Überperformance von 8,99 Prozent erzielen, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.