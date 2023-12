Huishang Bank Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das chinesische Bankunternehmen Huishang Bank wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 2,11 Euro liegt der Wert 62 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 5 Euro. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung des Titels auf Grundlage des KGV.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Huishang Bank als neutral einzustufen ist. Der RSI7-Wert von 100 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 60 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über die Huishang Bank vor allem negativ diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an neun Tagen negative Stimmung, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Huishang Bank eine Dividende von 5,88 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (7,18 %) niedriger ist. Die Differenz von 1,3 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Aktie der Huishang Bank insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.