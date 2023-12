Huisen Household International Gr Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse von Huisen HouseNeutral-Aktien zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 HKD, während der letzte Schlusskurs mit 0,136 HKD deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -24,44 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des längerfristigen Durchschnitts. Auf der anderen Seite zeigt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt einen ähnlichen Wert von 0,13 HKD, was darauf hindeutet, dass der letzte Schlusskurs in der Nähe liegt (eine Abweichung von +4,62 Prozent). Somit erhält die Aktie auf der kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Huisen HouseNeutral auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie weist die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem hat die Rate der Stimmungsänderung für Huisen HouseNeutral in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher wird auch in dieser Betrachtung die Aktie mit "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Situation der Huisen HouseNeutral-Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 zeigt eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation an, weshalb auch hier eine "Neutral"-Einstufung vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Gut".