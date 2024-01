Huisen Household International Gr Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Die Aktie von Huisen HouseNeutral wird derzeit anhand verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Der gleitende Durchschnitt, der den Auf- oder Abwärtstrend eines Wertpapiers anzeigt, wird hierbei besonders beachtet. Betrachtet man den längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt, so liegt dieser bei 0,17 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,156 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,24 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Huisen HouseNeutral eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs (0,14 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+11,43 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Huisen HouseNeutral daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Huisen HouseNeutral eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 38,1 eine "Neutral"-Bewertung, während der RSI25 für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, wodurch Huisen HouseNeutral insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft wird.