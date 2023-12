Huisen Household International Gr Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Die Anleger-Stimmung für Huisen HouseNeutral wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral eingestuft. Dieser Schluss wurde nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge gezogen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um neutrale Themen, was zu der Einschätzung "Neutral" geführt hat.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Huisen HouseNeutral-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 10, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI der letzten 25 Tage (27,78) zeigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung für Huisen HouseNeutral.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz für Huisen HouseNeutral festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Huisen HouseNeutral-Aktie bei 0,18 HKD liegt, was einer Abweichung von -16,11 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,151 HKD) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,14 HKD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Huisen HouseNeutral auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Huisen Household International Gr-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Huisen Household International Gr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Huisen Household International Gr-Analyse.

Huisen Household International Gr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...