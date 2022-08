Huion bringt 1. Generation von Huion Note auf den Markt

New York (ots/PRNewswire) -Huion, ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Stifttabletts, Stiftdisplays und entsprechendem Zubehör spezialisiert hat, brachte am 31. August 2022 die erte Generation von Huion Note auf den Markt (Shenzhen, China).Im Vergleich zu den regulären Stifttabletts und Stiftdisplays von Huion ist das Huion Note tragbar. Die ideale Abmessung und der Bezug aus hochwertigem PU-Leder verleihen ihm eine filigrane Gesamtform, und das schlichte, aber hochwertige Design verleiht ihm eine elegante Ausstrahlung.Dieses digitale Notizbuch kann von Geschäftsleuten, Büroangestellten und Studenten verwendet werden, um die Arbeitseffizienz zu verbessern, ohne die traditionelle Methode der Notizen zu ändern.Es ist kompatibel mit iOS, Android, Windows und macOS, was bedeutet, dass die Benutzer das Gerät auch unterwegs nutzen können.Was macht sie so herausragend?- Batterieloser digitaler Stift Huion Note wird mit Huion Scribo 2 geliefert, der zweiten Generation von Huion Scribo, die die passive EMR-Technologie für batterielosen Betrieb nutzt. Der PenTech 3.0 verkürzt den Rückzugsweg und sorgt für präzise Linien und Striche. Das trägt zu einem besseren Schreibgefühl bei. Huion Scribo 2 unterstützt 8192 Stufen der Drucksensitivität, um dem Benutzer ein angenehmes Schreibgefühl zu vermitteln.- Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 ist zwar nicht die neueste Technologie, aber sie ist führend auf dem Markt. Um das Gerät zu koppeln, können wir den QR-Code auf dem Huion Note scannen (laden Sie zuerst die Huion Note APP auf Ihr Telefon/Tablet herunter und installieren Sie sie) oder wählen Sie „Huion Note" in der Liste der gekoppelten Geräte.- Zusätzliche Funktionen - Zeitsynchronisierte Notizen - Aufnahmen hinzufügen - Gleichzeitige Noten- und Audiowiedergabe - Unterstützung für das Zusammenführen und Aufteilen von NotizenHuion Note ist funktionsreich und eignet sich gut für Büroangestellte und Studenten. Zum Beispiel unterstützt es die Synchronisierung der Notizen von Huion Note mit dem Telefon/Tablet in Echtzeit.Darüber hinaus können Sie mit Huion Note die Geräusche gleichzeitig aufnehmen, während Sie sich Notizen machen, und es wird wiedergegeben, was Sie in dem Moment gedacht haben, als Sie eine Notiz gemacht haben. Deshalb sagen wir, dass es perfekt für Leute ist, die Besprechungsprotokolle und Notizen benötigen.Letzte WorteMit einem 1300mAh Akku hat das Huion Note eine lange Akkulaufzeit von 18 Stunden. Es ist bequem für die Benutzer, jederzeit und überall zu skizzieren und Notizen zu machen.Huion Note stellt eine wesentliche Innovation dar: das Erscheinungsbild und Technologie. Sie können eine tolle Leistung erwarten, und wir glauben, dass Huion Sie niemals enttäuschen wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882180/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1882181/2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1584078/LOGO_Logo.jpgPressekontakt:Mia Lee,mia@huiontablet.comOriginal-Content von: Huion, übermittelt durch news aktuell