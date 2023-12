Huili Resources Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die technische Analyse der Huili-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,29 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,3 HKD liegt damit nur um 3,45 Prozent darüber. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Huili-Aktie beträgt 33, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 52,83 keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauftsein und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt die Huili-Aktie eine Rendite von -5 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Huili-Aktie als durchschnittlich und stabil eingestuft werden. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Huili-Aktie ein "Neutral"-Rating aufgrund der Bewertung des gleitenden Durchschnitts, des Relative Strength Index, des Branchenvergleichs der Aktienkurse und des Sentiments und Buzz im Internet.