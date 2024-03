Huili Resources Aktie: Ist das wirklich wahr?

Huili Aktie: Analyse zeigt gemischte Signale

Die Huili Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf verschiedene Analysekategorien. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt der Wert bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,72 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,33 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 35,29 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Huili Aktie eine Rendite von 24,07 Prozent erzielt hat, was mehr als 30 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 2,06, der 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die Huili Aktie also gemischte Signale in verschiedenen Analysekategorien und gibt den Anlegern keine klare Richtung für die zukünftige Entwicklung.