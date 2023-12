Huili Resources Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Instrument, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu bewerten. Aktuell beträgt das KGV von Huili 1, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51 zeigt, dass Huili fundamental betrachtet unterbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs zeigte Huili in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5 Prozent, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt um -7,25 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet, dass Huili im Branchenvergleich um +2,25 Prozent besser abschnitt. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,25 Prozent, und Huili erzielte eine Outperformance von 2,25 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Daher erhält Huili in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Huili derzeit positiv ist. Der GD200 liegt bei 0,29 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,305 HKD um +5,17 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,3 HKD, was einer Abweichung von +1,67 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert betrachtet. Insgesamt erhält Huili in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Huili in den letzten 7 Tagen liegt bei 33,33 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating mit einem Wert von 57,14. Insgesamt erhält Huili in diesem Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.