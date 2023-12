Hui Xian Real Estate Investment Trust Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Hui Xian Real Estate Investment Trust Aktie hat in den vergangenen Monaten eine neutrale Einschätzung erhalten, sowohl in Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz als auch auf die Anleger-Stimmung. Die Kommunikation im Netz zeigte eine übliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte. Die Anleger-Stimmung wurde von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, was die Gesamteinstufung des Wertes als "Neutral" bestätigte.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Hui Xian Real Estate Investment Trust derzeit als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 1,01 CNH, während der Kurs der Aktie bei 0,84 CNH liegt, was einer Abweichung von -16,83 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt eine Abweichung von -5,62 Prozent, was ebenfalls zu der Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Hui Xian Real Estate Investment Trust einen Wert von 66,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage bleibt die Einstufung als "Neutral" bestehen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung für die RSI führt.