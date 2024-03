Huhtamaki OY Aktie: Aufgepasst!

Die technische Analyse von Huhtamaki zeigt, dass das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 33,5 EUR, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 37,26 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) erhält Huhtamaki eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI (34,52 Punkte) als auch für den 25-Tage-RSI (46,41 Punkte). Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 21,98 Euro, was 18 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf Grundlage des KGV, da die Aktie als überbewertet betrachtet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Huhtamaki haben sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert.

Zusammenfassend erhält Huhtamaki auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Rating, eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des RSI und eine "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich des KGV, des Sentiments und des Buzz.