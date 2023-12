Huhtamaki OY Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Huhtamaki eine Rendite von -10,83 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 13,18 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Behälter & Verpackung" liegt bei 2,35 Prozent, was bedeutet, dass Huhtamaki derzeit um 13,18 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Huhtamaki derzeit einen Wert von 32,02 EUR auf, während der aktuelle Kurs bei 35,74 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +11,62 Prozent liegt. Auch in Bezug auf den GD50 der vergangenen 50 Tage wird die Aktie mit einem Abstand von +9,3 Prozent positiv bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Huhtamaki wurde in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt. Weder in Bezug auf das Stimmungsbild noch auf die Stärke der Diskussion gab es auffällige Anzeichen. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet.

Abschließend betrachtet liegt die Dividendenrendite von Huhtamaki bei 3,2 Prozent, was 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent liegt. Aufgrund dieser vergleichsweise niedrigen Dividendenrendite wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.