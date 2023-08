Hugo Boss: Das mittelfristige Kursziel lautet 80,22 EUR - eine Investitionsmöglichkeit von +14,27%.

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Gestern verzeichnete Hugo Boss an der Börse eine Kursentwicklung von -0,23%. In den letzten fünf Handelstagen lag die Summe jedoch bei +0,69%; ein relativ neutraler Trend also. Analysten halten das wahre Kursziel mit einem Mittelwert von 80,22 EUR für deutlich höher als den aktuellen Preis. Wenn sich diese Einschätzung bewahrheitet, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +14,27%, obwohl nicht alle Experten dieser Bewertung zustimmen.

Momentan sind 60,71% der Analysten optimistisch und empfehlen entweder einen Kauf oder halten ihre Position. Ein starker Kauf wird zum Beispiel von fünf Bankanalysten empfohlen; zwölf weitere sehen es als Kauf an. Zehn Experten wiederum positionieren sich eher neutral und geben die Empfehlung “halten”. Nur einer spricht aktuell eine Verkaufsempfehlung aus.

Das Guru-Rating ist auf dem Wert...