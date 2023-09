Hugo Boss: Potenzielles Kursziel von 81,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Nach Ansicht der Analysten ist die Aktie von Hugo Boss aktuell unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei +19,68% über dem aktuellen Kurs.

• Gestern stieg die Aktie um +0,24%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 81,60 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

Insgesamt verzeichnete das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend mit einem Rückgang von -2,57%. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Stimmung am Markt wider und deutet auf eine pessimistische Haltung hin.

Dennoch schlagen Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 81,60 EUR vor und somit ein potenzielles Wachstumspotenzial für Investoren von +19,68%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

Von insgesamt 28 analysierten Meinungen empfehlen fünf Experten die stark...