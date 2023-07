Hugo Boss: Potenzial von +5,21%

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktienanalyse von Hugo Boss zeigt eine Unterbewertung des Unternehmens. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 77,52 EUR mit einem möglichen Kurspotenzial von +5,21%. Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt ergab eine negative Kursentwicklung um -0,43%, was für die vergangenen fünf Handelstage jedoch auf ein Plus von +0,88% resultiert.

• Hugo Boss: Am 21.07.2023 mit -0,43%

• Das Kursziel von Hugo Boss liegt bei 77,52 EUR

• Guru-Rating von Hugo Boss bleibt das selbe mit 3,71

Fünf Analysten sehen die Aktie als starken Kauf und elf weitere als optimistischen Kauf an. Elf Experten haben sich neutral positioniert und lediglich einer schlägt den Verkauf vor.

Obwohl sich nicht alle Analysten einig sind über das Potential der Aktie scheint es durchwegs positiv zu sein. Das “Guru-Rating” ist weiterhin stabil...