Hugo Boss: Potenzial für Kursanstiege

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktien von Hugo Boss werden derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 73,03 EUR.

• Am 02.06.2023 stieg die Aktie um +2,94%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 73,03 EUR

• Das Guru-Rating wurde auf 3,63 angehoben.

Hugo Boss hat gestern an der Börse ein Plus von +2,94% verzeichnet und in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +1,22%. Die Marktstimmung scheint also relativ optimistisch zu sein.

Die Bankanalysten sind sich einig: Aktuell hat die Hugo-Boss-Aktie ein mittelfristiges Kurspotenzial von +9,89%, wenn das prognostizierte Ziel erreicht wird. Fünf Analysten bewerten das Unternehmen als starken Kauf und acht weitere teilen diese Ansicht mit einem “Kauf”-Rating. Weitere dreizehn Experten halten die Aktie dagegen für neutral (“halten”). Lediglich einer...