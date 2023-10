Hugo Boss: Mittelfristiges Kursziel bei 81,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die gestrige Kursentwicklung von Hugo Boss am Finanzmarkt betrug +0,54%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung jedoch bei -4,01%, was den Markt pessimistisch stimmen dürfte.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie mittelfristig nicht richtig bewertet ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 81,60 EUR und bietet somit ein Potenzial von +36,18% zum derzeitigen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen 5 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 12 Experten als Kauf. Die Position “halten” vergeben hingegen zehn Fachleute und nur einer rät zum Verkauf. Zusammen ergeben diese Einschätzungen einen optimistischen Anteil von +60,71%.

Abgerundet wird das positive Bild durch das Guru-Rating...