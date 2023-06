Hugo Boss: Kursziel von 73,03 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Die Aktie von Hugo Boss wird derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt nach Angaben der Bankanalysten bei 73,03 EUR und somit um +7,27% über dem aktuellen Aktienkurs.

• Hugo Boss legte am 08.06.2023 um +0,09% zu.

• Die vergangene Handelswoche brachte eine positive Entwicklung von +2,44%.

• Laut Guru-Rating beträgt die Einschätzung nunmehr 3,63.

Am Finanzmarkt verzeichnete die Aktie von Hugo Boss gestern einen Anstieg um +0,09%. Insgesamt sieht sich das Unternehmen in den letzten fünf Handelstagen einem positiven Trend gegenüber – mit einem Plus von +2,44%. Der Markt scheint folglich aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 73,03 EUR.

Laut einer durchschnittlichen Schätzung der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei besagten...